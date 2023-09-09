Знищено ворожі самохідні установки "Тюльпан" та "Піон", а також близько 260 загарбників на Бахмутському напрямку, - Сили оборони

За минулу добу на Бахмутському напрямку захисники України знищили самохідні установки 2С4 "Тюльпан" та 2С7 "Піон", а також близько 260 загарбників.

Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Бахмутському напрямку у нас зберігаються успіхи, зокрема поблизу Кліщіївки. За минулу добу наші захисники ліквідували 257 окупантів", - сказав Євлаш.

За його словами, захисники "плідно попрацювали", застосовуючи контрбатарейні розрахунки, FPV-дрони й безпілотники. За добу знищено п'ять ворожих установок Д-30, дві гаубиці "Мста-Б", бойову машину піхоти, три танки, сім складів боєкомплекту, а також два ворожі пункти управління безпілотними літальними апаратами.

"Нам вдалося знищити одну дуже потужну установку - самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" калібру 240 мм. Це найпотужніша ствольна артилерія, яку має на озброєнні окупаційна армія. Також ми знищили меншу самохідну установку - 2С7 "Піон", - зазначив керівник пресслужби.

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Він також повідомив, що ЗСУ завдали вогневого ураження по двох командно-спостережних пунктах роти ворога, знищили низку безпілотників і квадрокоптерів.

Євлаш констатував, що ворог на цьому напрямку 572 рази обстріляв позиції ЗСУ, застосовуючи, зокрема, авіацію. "Також відбувся один ракетний удар та вісім бойових зіткнень", - додав він.