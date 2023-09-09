Залужний поговорив телефоном із начальником Штабу оборони ЗС Румунії Петреску: Наголосив на необхідності посилення ППО

Вчора, 8 вересня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час телефонної розмови вони обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами.

"Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України", - інформує Залужний.

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