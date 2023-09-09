Росіяни полюють на українське підпілля під час "виборів" на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Окупанти намагаються виявити членів підпілля під час виборів і посилюють контрзаходи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни планують виявляти тих, хто веде спостереження за "дільницями". При цьому росіяни вибірково перевіряють фото тих, хто прийшов голосувати, та шукають фото дільниць чи зіпсованих бюлетенів.

Для полювання росіяни залучають співробітників ФСБ у цивільному одязі, які ведуть спостереження поблизу дільниць. Тому закликаємо всіх бути уважними й краще ігнорувати "виборчий процес"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти на "виборах" збирають дані про потенційних призовників для військкоматів, - Центр нацспротиву