Ердоган просить лідерів G20 задовольнити деякі вимоги РФ щодо "зернової угоди", - Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган просить лідерів G20 задовольнити деякі вимоги Росії щодо "зернової угоди" та послабити санкції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

Ердоган проводить переговори з лідерами на полях саміту "Великої двадцятки", який проходить в Індії. Раніше турецькому лідеру не вдалося переконати російського диктатора Володимира Путіна відновити "зернову угоду".

Як зазначає видання, Туреччина просить полегшити страхування російського експорту та знову підключити Росію до системи SWIFT.

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Як вважає Анкара, єдиний спосіб відновити "зернову угоду", - це послабити деякі західні санкції проти Росії, які, на думку Москви, не дозволяють їй продавати сільськогосподарське обладнання (трактори або запасні частини).

Індійські чиновники у коментарі Bloomberg заявляють, що Анкара намагається знайти консенсус, щоб поновити угоду.

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