Важливо посилювати тиск на фінансовий та банківський сектори РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом, який очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Глава держави подякував Макфолу та всій команді робочої групи, яка демонструє реальні напрацювання у сфері санкційної політики стосовно країни-агресора.

"Результатом є 15 важливих документів, які напрацювала Міжнародна робоча група. Хочу подякувати всім нашим партнерам, які використовують ці напрацювання, адже це дуже важливо. Під час зустрічей партнери в усьому світі кажуть, що вони роблять усе можливе щодо запровадження нових санкцій стосовно Росії, які ви запропонували", - сказав Зеленський.

Президент відзначив важливість систематичної роботи з країнами-партнерами з метою втілення напрацювань Міжнародної робочої групи.

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Глава держави наголосив на посиленні санкцій стосовно енергетичного сектору Росії, а також на неприпустимості постачання до країни-агресора компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів. Президент зазначив, що Росія спрямовує це озброєння, зокрема, проти об’єктів енергетичної інфраструктури України, тому це питання набуває особливого значення напередодні осінньо-зимового періоду. Крім того, важливо посилювати санкції стосовно фінансового та банківського секторів Росії.

Зеленський закликав Міжнародну робочу групу продовжувати свою діяльність, щоб спільно з іноземними партнерами посилювати санкційний тиск на Росію у різних сферах.

Зі свого боку Макфол відзначив важливість позбавлення російського режиму коштів, які витрачаються на ведення агресивної війни проти України. Зокрема, він акцентував на тому, що заблоковані активи Росії в жодному разі не можуть бути повернуті державі-агресору, а мають бути спрямовані на відновлення України. Посол наголосив, що кожна російська компанія й фізична особа, яка працює в країні-агресорі, має відчути на собі наслідки запроваджених санкцій.

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"Ми маємо певні результати, яких нам вдалося досягти. Але ми маємо продовжувати свою роботу", - наголосив Макфол.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що з початку повномасштабної агресії Росії РНБО запровадила санкції стосовно 7010 фізичних та 5028 юридичних осіб, серед яких – представники Росії та інших держав, які працюють із країною-агресором. Крім того, ухвалено зміни до санкційного законодавства, якими запроваджено електронні санкційні досьє.

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила на важливості посилення експортного контролю товарів, які постачаються до Росії, а також унеможливлення доступу країни-агресора до високотехнологічних компонентів.

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Наприкінці зустрічі глава держави вручив Майклу Макфолу орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.