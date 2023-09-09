Важливо посилювати тиск на фінансовий та банківський сектори РФ, - Зеленський
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Глава держави подякував Макфолу та всій команді робочої групи, яка демонструє реальні напрацювання у сфері санкційної політики стосовно країни-агресора.
"Результатом є 15 важливих документів, які напрацювала Міжнародна робоча група. Хочу подякувати всім нашим партнерам, які використовують ці напрацювання, адже це дуже важливо. Під час зустрічей партнери в усьому світі кажуть, що вони роблять усе можливе щодо запровадження нових санкцій стосовно Росії, які ви запропонували", - сказав Зеленський.
Президент відзначив важливість систематичної роботи з країнами-партнерами з метою втілення напрацювань Міжнародної робочої групи.
Глава держави наголосив на посиленні санкцій стосовно енергетичного сектору Росії, а також на неприпустимості постачання до країни-агресора компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів. Президент зазначив, що Росія спрямовує це озброєння, зокрема, проти об’єктів енергетичної інфраструктури України, тому це питання набуває особливого значення напередодні осінньо-зимового періоду. Крім того, важливо посилювати санкції стосовно фінансового та банківського секторів Росії.
Зеленський закликав Міжнародну робочу групу продовжувати свою діяльність, щоб спільно з іноземними партнерами посилювати санкційний тиск на Росію у різних сферах.
Зі свого боку Макфол відзначив важливість позбавлення російського режиму коштів, які витрачаються на ведення агресивної війни проти України. Зокрема, він акцентував на тому, що заблоковані активи Росії в жодному разі не можуть бути повернуті державі-агресору, а мають бути спрямовані на відновлення України. Посол наголосив, що кожна російська компанія й фізична особа, яка працює в країні-агресорі, має відчути на собі наслідки запроваджених санкцій.
"Ми маємо певні результати, яких нам вдалося досягти. Але ми маємо продовжувати свою роботу", - наголосив Макфол.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що з початку повномасштабної агресії Росії РНБО запровадила санкції стосовно 7010 фізичних та 5028 юридичних осіб, серед яких – представники Росії та інших держав, які працюють із країною-агресором. Крім того, ухвалено зміни до санкційного законодавства, якими запроваджено електронні санкційні досьє.
Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила на важливості посилення експортного контролю товарів, які постачаються до Росії, а також унеможливлення доступу країни-агресора до високотехнологічних компонентів.
Наприкінці зустрічі глава держави вручив Майклу Макфолу орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.