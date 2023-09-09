Минулої доби підрозділи ВМС знищили 28 окупантів, 31 квадрокоптер та 3 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.