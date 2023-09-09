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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили захист енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів

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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили захист енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору". Захист прифронтових територій. Підготовка до зими", - окреслив коло питань Зеленський. 

За його словами, під час засідання Ставки було заслухано доповіді прем’єр-міністра, міністерства енергетики, представників "Укренерго", "Укргідроенерго", НАК "Нафтогаз", Генштабу.

"Усі доручення роздані. Робота триває", - резюмує глава держави.

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Топ коментарі

  • John Lazurenko
    Боневтік Гундосович вже підзаіпав. Робить вигляд, що найрозумніший і найкращий президент.
    Краще б і далі на роялі грав, а не ліз в те, чого не розуміє.
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    воно відрижка червоного комуно-совка та кацапської окупації !!! саме комуняки знищили майже 15 мільйонів етнічних українців - 7-8 мільонів в так званій "усср" та ще приблимзно стількиж в т.о.т. УНР - Кубані, Поволжжі, тощо ...

  • Yuriy Smith
    Тройки, тройки де, Ставкун?
    де Тартаров під стінкою?
    до речі, Зеля наша - сталініст. це реально і навіть видно по повадках.
    сравка, ага, ше лишається як його кумир під.їхати до фронту і накласти посеред дороги, як і його кумир - сралін.
    нагаласували? = їж.те(ховається від камуфляжників\працівників ВК)
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