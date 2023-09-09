Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили захист енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів
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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору". Захист прифронтових територій. Підготовка до зими", - окреслив коло питань Зеленський.
За його словами, під час засідання Ставки було заслухано доповіді прем’єр-міністра, міністерства енергетики, представників "Укренерго", "Укргідроенерго", НАК "Нафтогаз", Генштабу.
"Усі доручення роздані. Робота триває", - резюмує глава держави.