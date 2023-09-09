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Українські дрони-камікадзе "проголосували" на псевдовиборчій дільниці на Запоріжжі. ВIДЕО

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Під час псевдовиборів, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях, два українські дрони-камікадзе вирішили "проголосувати" проти окупантів. Безпілотники залетіли у "виборчий" штаб окупантів, що розташований у селі Скельки Василівського району. Штаб росіяни використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "вибори" закінчилися достроково. Пожежу, за нашою інформацією, окупаційним військам влаштувала СБУ. Після вибухів окупанти занервували - оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.

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Топ коментарі

  • Галина Боброва a5494c7d
    Очередное приглашение в ПЕКЛО
    ОТ СБУ
  • Advokat Savchuk
    Москалі прокляті ! Як не голосуй все одно получиш &@# і квиток до кабздона
  • Наталия Гончар
    ЗСУ можуть прорвати усю оборону російських загарбників до кінця рок

    Директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол заявив 7 вересня, що Сили оборони України зможуть прорвати всі лінії російської оборони на Півдні до кінця року.

    «Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс насправді досить значний», - сказав американський розвідник в інтерв'ю The Economist.
    За словами Мола, для успіху ЗСУ вкрай важливими є два критичні чинники: запас *********** у Сил оборони, необхідних для роботи артилерії, яка й забезпечує просування, - і погода восени.
    Водночас, за словами представника розвідки, США вже готуються до наступного бойового сезону. Навіть за відсутності прориву всіх ліній оборони загарбників Україна зможе розширити плацдарм для наступу навколо Роботиного, утримати свої позиції і підготуватися до прориву наступного, 2024 року.
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