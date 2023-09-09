Українські дрони-камікадзе "проголосували" на псевдовиборчій дільниці на Запоріжжі. ВIДЕО
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Під час псевдовиборів, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях, два українські дрони-камікадзе вирішили "проголосувати" проти окупантів. Безпілотники залетіли у "виборчий" штаб окупантів, що розташований у селі Скельки Василівського району. Штаб росіяни використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "вибори" закінчилися достроково. Пожежу, за нашою інформацією, окупаційним військам влаштувала СБУ. Після вибухів окупанти занервували - оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.