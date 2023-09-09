Учасники саміту G20 погодили підсумкову декларацію, - прем’єр Індії Моді

Учасники саміту G20 у Нью-Делі дійшли консенсусу щодо тексту підсумкової декларації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Завдяки наполегливій роботі всіх команд ми досягли консенсусу щодо Декларації саміту лідерів G20. Я оголошую про ухвалення цієї декларації", - сказав Моді лідерам G20 у Нью-Делі.

Як зазначається, подробиць компромісного формулювання він не повідомив.

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