Новини

Учасники саміту G20 погодили підсумкову декларацію, - прем’єр Індії Моді

7 43043
Учасники саміту G20 погодили підсумкову декларацію, - прем’єр Індії Моді
Учасники саміту G20 у Нью-Делі дійшли консенсусу щодо тексту підсумкової декларації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Завдяки наполегливій роботі всіх команд ми досягли консенсусу щодо Декларації саміту лідерів G20. Я оголошую про ухвалення цієї декларації", - сказав Моді лідерам G20 у Нью-Делі.

Як зазначається, подробиць компромісного формулювання він не повідомив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У проєкті декларації саміту G20 поки не погоджено формулювання щодо України, - Reuters

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Про Україну там мови немає , а значить нам та декларація пох .
  • Odessa_1232
    Жрем левые лекарства из индии и тоже вы@бываемся. Может просто стоит остановить экспорт зерновых на год
  • Tierre
    Индуси вигадують нову історію своєї країни. Бо реальна історія їм не подобається.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини