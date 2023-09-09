Новини

Зеленський зустрівся із главою МЗС Японії Хаясі: Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

1 22528
Зеленський зустрівся із главою МЗС Японії Хаясі: Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаясі.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаясі Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7. Я вдячний Японії за те, що вона залишається нашим ключовим партнером в Азії та підтримує Україну", - зазначив Зеленський. 

Також читайте: Сьогодні до Києва прибуде глава МЗС Японії Хаясі, зустрінеться з Кулебою

Раніше повідомлялося, що декларації G7 щодо гарантій безпеки для України долучилися вже майже 30 країн.

Топ коментарі

  • Сашко Бабенко e87585fa
    гарний анекдот.

    японія, яка сама тримається за безпеку сша від ймовірної ракетної атаки північної кореї буде надавать гарантії Україні.

    що далі, нам надасть гарантію берег слонової кістки та гондурас?
  • Старый зольдат
    Уникальный случай, когда потомок самураем пожал руку поцоватому и воровитому фигляру которого ждёт пенитенциарное заведение Украины. А потом, возможно, и США. .
  • CryptoShorts
    Хоч би одним лівим очком глянути на ті гарантії 🧐
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини