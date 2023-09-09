Зеленський зустрівся із главою МЗС Японії Хаясі: Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаясі.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаясі Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7. Я вдячний Японії за те, що вона залишається нашим ключовим партнером в Азії та підтримує Україну", - зазначив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що декларації G7 щодо гарантій безпеки для України долучилися вже майже 30 країн.