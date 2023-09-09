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Зеленський ще не вирішив, чи підпише закон про електронне декларування, - Арахамія

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Зеленський ще не вирішив, чи підпише закон про електронне декларування, - Арахамія
Упродовж тижня стане зрозуміло, чи поверне глава держави Володимир Зеленський закон про електронне декларування (№9534) до Верховної Ради з вимогою відкрити реєстр декларацій.

Таку думку висловив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент ще не вирішив (чи підпише закон про електронне декларування, чи поверне його до Верховної Ради з вимогою відкрити реєстр декларацій. - Ред.). Він чекатиме, поки законопроєкт буде підписаний головою Верховної Ради і його надішлють до Офісу Президента. Потім, я думаю, буде робоча нарада. Врешті-решт президент ухвалить рішення. З одного боку, є терміни, які нас відверто підтискають з виконання цих умов, а з іншого боку є позиції громадянського суспільства. Будемо чекати. Я думаю, протягом тижня все стане зрозуміло", - сказав він.

Арахамія підкреслив, що закон у тому вигляді, в якому він проголосований Верховною Радою - з нормою про продовження закриття майнових декларацій чиновників ще на один рік, є результатом перемовин з МВФ та Європейською комісією.

"Відкритість чи закритість реєстру - це вже окреме питання громадянського суспільства, відносин з нашими громадянами. І те, що зараз зробила група депутатів Європарламенту, є маніпуляцією в чистому вигляді: певні європейські інституції були суб'єктами перемовин, і вони дозволили робити нам реєстр у тому вигляді, в якому він є", - сказав голова фракції "Слуга народу".

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Раніше Зеленський заявляв, що ухвалить рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому 5 вересня. Верховна Рада відновила електронне декларування для чиновників, проте правка необхідна для відкриття декларацій не набрала голосів. Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій, адже він негативно вплине на антикорупційну діяльність.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Арохамия.
    Член партии (ОПГ) "Слуга Народа". Преданный слуга Коломойского и того, кто платит ему деньги.
    Этот поц родился в Параше. И рос там до переезда на историческую родину Грузию, регион Абхазия.
    В 1992 году сбежал с родителями из Абхазии т.к. туда вторглись московиты и прочая российская шваль, и не стал на защиту своего дома.
    В 2015 году получил гражданство Украины.
    В 2019 году, благодаря ******* и умственно недоразвитой части населения Украины, стал депутатом ВР.
    С мая 2022 года и по сей день учит нас кто и как должен воевать, прежде сбежав с обосранными штанами от войны в Абхазии.
    Подонок. Вор. Моральный урод.
  • CrossFirenko
    Зеленский може й не знає. Але Єрмак вирішив.
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Дєрмак ще тиждень тому вирішив, але потім приїхав Блінкен і щось пішло не так
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