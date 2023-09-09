Глава МЗС Японії Хаясі відвідав Бучу. ФОТО

Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаясі відвідав Бучу на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, у поїздці регіоном його супроводжував голова Київської ОДА Руслан Кравченко та представники місцевої влади.

"У Бучі відвідали місце масового захоронення мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації міста, біля Храму Святого Апостола Андрія Первозванного", - йдеться у повідомленні.

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Начальник КОВА подякував пану Міністру, що Японія займає послідовну позицію у протидії російській агресії, запровадженні санкцій проти країни-агресорки та необхідності відновлення глобальної безпеки.