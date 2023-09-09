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Глава МЗС Японії Хаясі відвідав Бучу. ФОТО

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Глава МЗС Японії Хаясі відвідав Бучу. ФОТО
Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаясі відвідав Бучу на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, у поїздці регіоном його супроводжував голова Київської ОДА Руслан Кравченко та представники місцевої влади.

"У Бучі відвідали місце масового захоронення мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації міста, біля Храму Святого Апостола Андрія Первозванного", - йдеться у повідомленні.

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Глава МЗС Японії Хаясі відвідав Бучу 01
Глава МЗС Японії Хаясі відвідав Бучу 02
Глава МЗС Японії Хаясі відвідав Бучу 03
Глава МЗС Японії Хаясі відвідав Бучу 04

Начальник КОВА подякував пану Міністру, що Японія займає послідовну позицію у протидії російській агресії, запровадженні санкцій проти країни-агресорки та необхідності відновлення глобальної безпеки.

Топ коментарі

  • discovery
    японці, дуже приємні люди в спілкуванні, не китайці і тим паче не індусня...
  • Hulio
    Сахалін, Куріли - Японія.
  • Hulio
    В 90-х заходив до київського центрального "Fuji". Дивлюсь, японський службовець бігає заклопотаний а наш(чийсь синок-мажор) сидить каву попиває.
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