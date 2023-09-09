Бійці Збройних сил України отримали БПЛА від Благодійного Фонду Едуарда Мкртчана

У Донецьку область прибула гуманітарна допомога для захисників України. За посередництва Донецької обласної державної адміністрації Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передає 77 БПЛА підрозділам ЗСУ. Про це повідомили у Благодійному Фонді Едуарда Мкртчана.

Наразі тривають бої на сході та півдні країни. Важливо зберегти життя наших бійців. У цьому ефективно допомагають дрони, які також дозволяють нищити ворожі сили. Чим більше знищимо ворогів, тим швидше звільнимо свою землю. Тому потреба в БПЛА постійно зростає, а благодійники, волонтери та держава допомагають бійцям ефективніше воювати з окупантами.





"Сучасна війна значною мірою стає війною дронів. БПЛА допомагають бити точно артилерії, виявляють ворожі позиції під час штурмів, мінусують техніку та живу силу ворога. Дрони-камікадзе – універсальна зброя, яка потрібна завжди у будь-якій кількості.



Саме тому мій Благодійний Фонд придбав для українських захисників загалом 50 FPV дронів-камікадзе, 25 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro, та по одній моделі DJI Mavic 3 Е і DJI Mavic 3 Т з покращеним ефектом збільшення зображення та тепловізором. Для ефективної роботи дронів ми закупили 15 портативних зарядних станцій, 15 інверторних генераторів та 5 супутникових модемів Starlink. За посередництва Донецької обласної державної адміністрації передаємо усе спорядження бойовим підрозділам. Воно рятуватиме життя нашим бійцям, нищитиме окупантів та наближатиме Перемогу", - повідомив засновник Фонду Едуард Мкртчан, який бере участь в бойових діях на Донеччині.





Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана діє на Донеччині близько двох років. Організація надає допомогу цивільним та військовим. З початку 2023 року за кошти Фонду для військових придбали та передали 20 пікапів та позашляховиків, 12 установок очищення води, 12 модемів Starlink, 12 станцій EcoFlow та генератори. Протягом цього та минулого року благодійники надали гуманітарну допомогу десяткам тисячам цивільних мешканців Донецької області. Медзаклади Донеччини від Фонду загалом отримали машину швидкої допомоги, 5 кисневих концентраторів, 32 одиниці сучасних багатофункціональних медичних ліжок з електроприводом та кілька вантажівок гуманітарної допомоги із медичними товарами. Також благодійники допомогли Краматорській міській лікарні №2 будівельними матеріалами для ремонту покрівлі на суму майже в 1 млн грн.

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