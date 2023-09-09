Лідери G20 мають можливості, щоб поновити експорт українського зерна через Чорне море, - фон дер Ляєн

Лідери G20 мають інструменти для відкриття морських шляхів для доставки зерна для найбільш вразливих країн, оскільки лише поновлення його експорту через Чорне море може стабілізувати світові ціни.

Про це на сесії "Єдина планета" в рамках саміту G20 у Нью-Делі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кліматичні зміни є глобальною загрозою та фактором продовольчої небезпеки. Продовольча безпека також є жертвою російської агресії в Україні. Ми закликаємо Росію дозволити, щоб зерно з України могло досягати глобальних ринків через Чорне море. Ми робимо все, що від нас залежить, щоб сприяти доставці зерна на глобальний ринок через шляхи на суходолі. Але для того, щоб стабілізувати глобальні ціни, зерно також має доставлятися по морю", - наголосила президент Єврокомісії.

"Ніхто не має залишатися голодним, і лідери G20 мають відповідальність та інструменти, щоб доставка зерна туди, де воно є необхідним, була можливою", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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