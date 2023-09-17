Святкування Рош га-Шана в Умані минуло "без подій надзвичайного характеру", - місцева влада

Святкування Рош га-Шана в Умані на Черкащині минуло "без подій надзвичайного характеру".

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.

"Захід відбувся без подій надзвичайного характеру. Дуже гарно спрацювали Національна поліція, ДСНС і місцева влада. Не було звернень з боку громадян, що паломники комусь заважають під час комендантської години…Ми періодично перевіряли укриття, то під час повітряної тривоги укриття завжди були заповнені. Все залежить від особистого ставлення паломників до безпеки", - розповів він.

Як повідомлялося, попри рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані прибуло 32 тисячі прочан-хасидів.

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