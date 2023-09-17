У МЗС Британії не згодні з Джонсоном щодо недостатньої допомоги Україні: Ми є лідерами в цьому питанні

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі не згоден з експрем’єром країни Борисом Джонсоном, який вважає, що уряд Британії недостатньо підтримує Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (Джонсон. - Ред.) не може говорити про Велику Британію. Під час його перебування на посаді ... ми постачали ті протитанкові ракетні комплекси NLAW, які відіграли важливу роль в обороні Києва, проводили навчання. З часу (перебування. - Ред.) Ріші Сунака на посаді прем'єр-міністра ми першими у світі взяли зобов’язання щодо передачі основних бойових танків, потім інші країни наслідували наш приклад. Ми першими взялися за підготовку пілотів швидкісних реактивних літаків, потім долучилися інші країни. Ми першими взяли зобов’язання передати ракети великої дальності, які допомогли українцям на півдні та південному сході. Отже, ми є лідерами в усіх цих питаннях", - заявив Клеверлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон закликав Захід не зволікати і терміново надати Україні військову допомогу

Він зазначив, що серйозно сприймає коментарі Джонсона.

"Але я надав вам докази того факту, що він помиляється в цьому питанні. Я регулярно розмовляю з українцями про це. Вони залишаються неймовірно вдячними не лише за наші пакети допомоги, а й за наше лідерство в цьому питанні", - додав Клеверлі.

Читайте: Головний ворог - втома від України. Немає виправдань відстроченню членства в НАТО, - Джонсон