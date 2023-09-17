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У МЗС Британії не згодні з Джонсоном щодо недостатньої допомоги Україні: Ми є лідерами в цьому питанні

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У МЗС Британії не згодні з Джонсоном щодо недостатньої допомоги Україні: Ми є лідерами в цьому питанні
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі не згоден з експрем’єром країни Борисом Джонсоном, який вважає, що уряд Британії недостатньо підтримує Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (Джонсон. - Ред.) не може говорити про Велику Британію. Під час його перебування на посаді ... ми постачали ті протитанкові ракетні комплекси NLAW, які відіграли важливу роль в обороні Києва, проводили навчання. З часу (перебування. - Ред.) Ріші Сунака на посаді прем'єр-міністра ми першими у світі взяли зобов’язання щодо передачі основних бойових танків, потім інші країни наслідували наш приклад. Ми першими взялися за підготовку пілотів швидкісних реактивних літаків, потім долучилися інші країни. Ми першими взяли зобов’язання передати ракети великої дальності, які допомогли українцям на півдні та південному сході. Отже, ми є лідерами в усіх цих питаннях", - заявив Клеверлі.

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Він зазначив, що серйозно сприймає коментарі Джонсона.

"Але я надав вам докази того факту, що він помиляється в цьому питанні. Я регулярно розмовляю з українцями про це. Вони залишаються неймовірно вдячними не лише за наші пакети допомоги, а й за наше лідерство в цьому питанні", - додав Клеверлі.

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Топ коментарі

  • Птн Пнх 76a150e3
    Є єдиний лідер у цьому питанні - це Джонсон, вам до його допомоги ще рости і рости. То була була найефективніша допомога, бо вона була своєчасною, і прийшла саме тоді, коли вона була необхідна ще навчора. Спочатку зробіть для безпеки Європи не менше того, що зробив Джонсон, а вже потім його критикуйте.
  • адвокат офіс
    Допомога є недостатньою. По артилерії ми не переважаємо, а це не дає можливості забезпечити необхідне співвідношення втрат. Тому москалі досі воюють
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Нє - ну раз Джонсон сказав -- значить так і є
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