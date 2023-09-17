Минулої доби підрозділи ВМС знищили 20 окупантів та 15 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА
5681
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 20 окупантів, 1 БПЛА тактичного рівня та 15 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.