Президент Фінляндія Нііністе: "Ризик застосування ядерної зброї величезний"

Президент Фінляндії Сауле Нііністе вважає величезним ризик застосування ядерної зброї в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", – вважає Нііністе.

Він також виступив на захист обережної політики таких держав, як США й Німеччина, щодо надання Україні того чи іншого озброєння, зокрема для ударів по окупованому Росією Криму.

"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе… І я просто хотів би зазначити: якщо буде ескалація до великої війни, це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стає явно більшим", – зазначив Нііністе.

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