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Президент Фінляндія Нііністе: "Ризик застосування ядерної зброї величезний"

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Президент Фінляндія Нііністе: "Ризик застосування ядерної зброї величезний"
Президент Фінляндії Сауле Нііністе вважає величезним ризик застосування ядерної зброї в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю  The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", – вважає Нііністе.

Він також виступив на захист обережної політики таких держав, як США й Німеччина, щодо надання Україні того чи іншого озброєння, зокрема для ударів по окупованому Росією Криму.

"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе… І я просто хотів би зазначити: якщо буде ескалація до великої війни, це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стає явно більшим", – зазначив Нііністе.

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Фінам у 1939 просто фартануло, що при владі в Фінляндії тоді опинився Карл Густав Маннергейм, а не Сауле Нііністе. Інакше б зараз Фінляндія була б не розвиненою незалежною демократичною державою, а "Чухонским фєдєральним округом расєйской підєраціі", без права розмовляти фінською мовою, з депресивною розваленою економікою, як в москальській Карелії (окупованої москалями у 1939-1940 частини Фінляндії). Тоді, в страшних 30-40-х роках ХХ століття, Маннергейм та фінський народ, під його керівництвом, відстояли право та можливість пана Нііністе тепер, через 83 роки, нести бредові побажання та рекомендації щодо ситуації в Україні, яка за своєю суттю нічим не відрізняється від тої, яку пережила Фінляндія 83 роки тому. Схоже світ схибнувся та з усіх усюд раптом повилазили "розові поні", "какієразніци" - лули да сілви, нііністе, зеленські, папи римські та інші клоуни-нєпанімашкі, тупість, примітивність та інфантильність яких ще вартуватиме Світу багато сотень мільйонів життів.
  • Сашко Бабенко e87585fa
    видайте хтось цьому всратому сцикуну памперси.
  • Oleksiy Burchak
    Ага, в Кореї в 50-х не було, у В'єтнамі не було, де майже відкрито воювали 2 блоки між собою і в багатьох інших випадках не було, а тут буде. Ага.
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