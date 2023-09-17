Президент Фінляндія Нііністе: "Ризик застосування ядерної зброї величезний"
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Президент Фінляндії Сауле Нііністе вважає величезним ризик застосування ядерної зброї в Україні.
Про це він розповів в інтерв'ю The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", – вважає Нііністе.
Він також виступив на захист обережної політики таких держав, як США й Німеччина, щодо надання Україні того чи іншого озброєння, зокрема для ударів по окупованому Росією Криму.
"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе… І я просто хотів би зазначити: якщо буде ескалація до великої війни, це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стає явно більшим", – зазначив Нііністе.