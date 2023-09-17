Окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру на Сумщині, є загиблий та поранена

Окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Великописарівської громади на Сумщині. На території власного домогосподарства загинув чоловік, жінка зазнала поранень.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.



"17 вересня 2023 року близько 10 год. окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині. Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

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