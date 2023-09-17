За останні 2,5 місяця сума шкоди довкіллю зросла майже на $1,5 мільярда, - Міндовкілля

За останні 2,5 місяця сума шкоди довкіллю, завданої під час повномасштабної війни, зросла майже на $1,5 мільярда та тепер складає $57 мільярдів.

Про це під час засідання міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За останні 2,5 місяця сума шкоди довкіллю зросла майже на $1,5 мільярда. Сьогодні вона складає $57 мільярдів. І це далеко не остаточні цифри", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Стрілець, наразі триває робота над розробкою та впровадженням цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни.

Раніше у Міндовкілля повідомляли, що завдані російським вторгненням збитки екології сягають 2 трильйонів гривень.

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