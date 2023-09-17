Протягом дня військові РФ чотири рази атакували Нікопольщину з важкої артилерії та дронами-камікадзе

Окупанти протягом дня атакували Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"На районний центр та Марганецьку громаду російські загарбники скерували три дрони-камікадзе. По Мирівській – гатили з важкої артилерії.



Населені пункти обстежують фахівці. З'ясовують наслідки ворожої агресії.



На щастя, минулося без постраждалих серед мешканців", - йдеться в повідомленні.

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