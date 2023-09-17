Єврокомісія закликає Польщу, Угорщину та Словаччину "працювати в дусі компромісу" щодо імпорту українського зерна
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У коментарі неназваної речниці Єврокомісії Варшаву, Будапешт і Братиславу закликають до конструктивної співпраці.
"Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли. Зараз ми зосереджені на тому, щоб запровадити і змусити працювати нову систему, про яку щойно оголосили", – зазначила речниця Єврокомісії.
Вона додала, що зустріч із представниками країн ЄС у понеділок надасть можливість обговорити питання обмежень на імпорт українського зерна.
Нагадаємо, Європейська комісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.
У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.