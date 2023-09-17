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Єврокомісія закликає Польщу, Угорщину та Словаччину "працювати в дусі компромісу" щодо імпорту українського зерна

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Єврокомісія закликає Польщу, Угорщину та Словаччину "працювати в дусі компромісу" щодо імпорту українського зерна
Єврокомісія, яка не подовжила 15 вересня заборону на імпорт української агропродукції, закликала Польщу, Угорщину та Словаччину, які ввели власні заборони, "працювати в дусі компромісу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У коментарі неназваної речниці Єврокомісії Варшаву, Будапешт і Братиславу закликають до конструктивної співпраці.

"Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли. Зараз ми зосереджені на тому, щоб запровадити і змусити працювати нову систему, про яку щойно оголосили", – зазначила речниця Єврокомісії.

Вона додала, що зустріч із представниками країн ЄС у понеділок надасть можливість обговорити питання обмежень на імпорт українського зерна.

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Нагадаємо, Європейська комісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Для таких польських сраколизів як ти у мене є дуже хєрова новина - від "демпінгової" української агропродукції виграють пересічні поляки, бо вартість жратви для них знизиться. Про це Чехія казала ще рік тому, тому і не забороняє ввезення української агропродукції.
    Так кого польська влада захищає блокуючи українські товари?! Точно не своїх громадян.
  • Super Gut
    Якщо поляки не хочуть українського агроекспорту, то хай не купують. В чому проблема? Навіщо влаштовувати антиукраїнську істерію у суспільстві і підбурювати сусідів?!
    Я не купую польське з 2019-го і нормально прожив без нього. Хай поляки платять більше за польський продукт, а українські товари вже якось продадуться.
  • Yuriy Kovalskyy
    Після рішення Єврокомісії заборони і ґвалт наших сусідів носять виключно демонстраційний політичний характер.
    Наприклад, тепер Німеччина може спокійно купити українське зерно, зробити з нього борошно і продати в ту саму Польщу. Не одному мені цікаво, як уряд Польщі буде забороняти борошно чи інші зернопродукти з Німеччини. І так само можуть робити всі країни ЄС, крім трьох відмовників.
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