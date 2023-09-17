Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас, Війна

У окупованому Мелітополі мешканці не можуть нормально користуватися WhatsApp, - мер

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У окупованому Мелітополі мешканці не можуть нормально користуватися WhatsApp, - мер
У Мелітополі Запорізької області окупанти посилюють інформаційну блокаду, мешканці не можуть нормально користуватися WhatsApp.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Від учора мешканці в окупації не можуть нормально користуватися WhatsApp. Зателефонувати рідним та близьким на підконтрольну територію України неможливо", − сказав він.

Дехто не може надіслати й отримати смс або взагалі увійти до програми.

"Країна-агресор вкотре показує справжнє обличчя терору: те, що не вдається підслухати або підглянути, блокують", − додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни активно набирають підлітків у "медіашколу" в Мелітополі, - Центр нацспротиву

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Біда та й годі!
    Але чомусь здається, у них і більших проблем - вище маківки!
  • Cоrvо Аttаnо 8a690561
    Користуються. Кому треба, дуже навіть користуються, і результати цієї роботи гарно видно згори, з Мавіків. Сервера whatsapp'у фізично знаходяться не в рашці, оскільки цей програмний продукт належить пейс-буку сЦукерберга, це раз. Розмови в чатах шифруються (на відміну від рашистського Тєлєґрамма), це два. Навряд чи американці дадуть кассабам ключі шифрування на запити ФСБ. Це не абсолютний захист, проте інформація тактичного і стратегічного рівня через цей додаток і не передається. Лише оперативна на локальних ділянках, на пернхоплення і дешифрування якої піде час, з плином якого всі отримані дані вже будуть неактуальні
  • Вася Быколог
    Прямо навіть і уявити страшно - скільки вони ще протягнуть без ватцапа.
    ООН розгляне це питання?
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