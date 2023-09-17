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Під час візиту до Вашингтону Зеленський виступить перед сенаторами США, - ЗМІ

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Під час візиту до Вашингтону Зеленський виступить перед сенаторами США, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський 21 вересня виступить із промовою перед сенаторами у Конгресі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN та кореспондент Punchbowl News у Конгресі США Ендрю Дісідеріо.

Зустріч Зеленського із сенаторами організовують лідери обох партій у верхній палаті Конгресу – демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконелл. Зеленський звернеться до сенаторів о 10:00 ранку за місцевим часом (17:00 за Києвом).

За даними CNN, Зеленський не буде виступати на спільному засіданні Конгресу США. Його промові в Сенаті передуватиме закритий брифінг щодо України для сенаторів, запланований на середу.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден зустрінеться із  Зеленським 21 вересня.

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Топ коментарі

  • Галина Боброва a5494c7d
    Нехило
    Сенаторы будут слушать
    ГЛАВНОГО украинского коррупционера
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Очень странная обстановка наблюдается у ЦКБ в Москве, где лежит Кадыров

    В главную кремлевскую больницу один за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне. Причем их охрана ЦКБ пропускает без досмотра. Тогда, как все другие въезжающие машины осматриваются очень тщательно, даже осматривается дно автомобиля.

    Только за один час в ЦКБ прибыли "чеченские": Майбах с двумя машинами охраны, Порш Кайен, четыре Гелендвагена, два BMW и т.д.

    Состояние Кадырова пока неизвестно. Но все мы надеемся на его скорую встречу с Пригожиным.
  • Зэлэный_Змий
    Давай, Зєля! Засмали там!
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