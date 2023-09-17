Під час візиту до Вашингтону Зеленський виступить перед сенаторами США, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 21 вересня виступить із промовою перед сенаторами у Конгресі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN та кореспондент Punchbowl News у Конгресі США Ендрю Дісідеріо.

Зустріч Зеленського із сенаторами організовують лідери обох партій у верхній палаті Конгресу – демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконелл. Зеленський звернеться до сенаторів о 10:00 ранку за місцевим часом (17:00 за Києвом).

За даними CNN, Зеленський не буде виступати на спільному засіданні Конгресу США. Його промові в Сенаті передуватиме закритий брифінг щодо України для сенаторів, запланований на середу.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден зустрінеться із Зеленським 21 вересня.

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