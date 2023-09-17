ЗСУ про визволення Кліщіївки: "Плацдарм, який дозволить розвивати наші наступальні дії"

Визволивши Кліщіївку на Донеччині ЗСУ отримали плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Наразі, за його словами, українські військові продовжують закріплятися на місцевості та проводять стабілізаційні дії, зокрема розмінування.

"Наші підрозділи на цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці окупаційних підрозділів... Так, зараз ми здобули для себе плацдарм, який дозволить розвивати наші наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів", - додав Євлаш.

Він зауважив, що перш за все, це дозволить ЗСУ отримати контроль над логістичними маршрутами окупантів, які забезпечують Бахмут.

"Крім того, це оголення флангів, яке дозволить надалі зручніше просуватися в глибину противника та завдати більш точних та більш глибоких ударів по противнику", - резюмував Євлаш.

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Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив офіційну інформацію про визволення Кліщіївки на Донеччині.