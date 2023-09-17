Новини • Агресія Росії проти України, Війна

ЗСУ про визволення Кліщіївки: "Плацдарм, який дозволить розвивати наші наступальні дії"

8 67228
ЗСУ про визволення Кліщіївки: "Плацдарм, який дозволить розвивати наші наступальні дії"
Визволивши Кліщіївку на Донеччині ЗСУ отримали плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Наразі, за його словами, українські військові продовжують закріплятися на місцевості та проводять стабілізаційні дії, зокрема розмінування.

"Наші підрозділи на цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці окупаційних підрозділів... Так, зараз ми здобули для себе плацдарм, який дозволить розвивати наші наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів", - додав Євлаш.

Він зауважив, що перш за все, це дозволить ЗСУ отримати контроль над логістичними маршрутами окупантів, які забезпечують Бахмут.

"Крім того, це оголення флангів, яке дозволить надалі зручніше просуватися в глибину противника та завдати більш точних та більш глибоких ударів по противнику", - резюмував Євлаш.

Дивіться: Дякую воїнам 80-й та 95-й бригад ДШВ, 5-ї ОШБ та бригади Нацгвардії "Лють", - Зеленський подякував захисникам, які звільнили Кліщіївку. ВIДЕО

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив офіційну інформацію про визволення Кліщіївки на Донеччині.

Топ коментарі

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Воля/Volya

    Правда ли, про разгром 72-й бригады ВС РФ?

    Правда. 72-я занимала позиции южнее Бахмута в районе Андреевки-Клещеевки и южнее. Бригада была уничтожена почти полностью в период с 13 по 15 сентября. Убиты начальник разведки бригады, три командира батальона, более 370 солдат и младшего командного состава, уничтожена и захвачена техника: несколько танков и БМП, грузовики, заправщики. Часть солдат бригады сдались в плен.

    72-я несла тяжелые потери с весны, после конфликта с Пригожиным и выходом ЧВК из Бахмута, подразделения 72-й, вместе с 83-й бригадой ВДВ несли основную боевую нагрузку южнее Бахмута. Десантников отвели с передовой еще в августе, а мотострелков оставили. По словам украинских военных с места, солдаты 72-й занимали часто разрозненные позиции, не имели связи между собой и с командованием, не имели снабжения и эвакуации раненых. Покинуть позиции многие тоже не могли из-за постоянного российского минирования, никак не согласованного с подразделениями на передовой. То есть, порой опорный пункт с отделением пехоты оказывался заминированным с тыла другим российским подразделением.

    Голодные, не имеющие боеприпасов, воды, медикаментов и возможности отступить солдаты сдавались в плен ВСУ.

    72-я несла постоянные тяжелые потери и к 13 сентября подошла как минимум ополовиненной по составу. Большие потери в боях 13-15 сентября связаны в том числе с огнем своей же, российской артиллерии. Когда солдаты 72-й готовы были сдать командный пункт в Андреевке и вышли из него, чтобы сдаться подходящим к ним солдатам Третьей штурмовой бригады ВСУ, по командному пункту отработали российские орудия. В результате все, кто хотел сдаться в плен на этом участке, погибли.

    По рассказам с места боев, дорога между Андреевкой и Клещеевкой завалена убитыми. Остатки бригады, вместе с подразделениями «Ахмата», также понесшими потери, отступили к Курдюмовке. Российские штабные офицеры говорят, что у них пока нет данных, сколько солдат и офицеров 72-й выжило, а сколько погибло или попало в плен, потому что на этом участке фронта бардак и слишком большие потери, чтобы быстро в них разобраться. Кроме того, часть личного состава может оставаться в лесополосах в серой зоне. Вытаскивать их оттуда никто, по словам штабных, не собирается. Значит они либо погибнут, либо попадут в плен.
  • Victor Oles
    ****** бери, що заважає, може за день усе візьмеш! Покажеш як треба!
  • Перехватчик
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини