Пашинян: Ми хочемо підписати мирну угоду з Азербайджаном якнайшвидше, наприклад, до кінця року

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія прагне підписати мирну угоду з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.am.

"Ми говорили, що мирний порядок денний є нашим пріоритетом і ми хочемо підписати мирну угоду з Азербайджаном якнайшвидше, наприклад, до кінця року. Ми робимо для цього все можливе. Я завжди повинен вважати це можливим, тому що взяв на себе політичне зобов'язання підписати таку угоду", - зазначив Пашинян.

Він наголосив, що Вірменія підписала б відповідний документ тільки у випадку, коли вважатиме, що він відповідає інтересам країни.

Пашинян вважає ймовірним, що ситуація зміниться і до кінця року буде підписана мирна угода.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що вже цього року, ймовірно, Вірменія та Азербайджан можуть укласти мирну угоду.