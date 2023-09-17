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Пашинян: Ми хочемо підписати мирну угоду з Азербайджаном якнайшвидше, наприклад, до кінця року

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Пашинян: Ми хочемо підписати мирну угоду з Азербайджаном якнайшвидше, наприклад, до кінця року
Прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія прагне підписати мирну угоду з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.am.

"Ми говорили, що мирний порядок денний є нашим пріоритетом і ми хочемо підписати мирну угоду з Азербайджаном якнайшвидше, наприклад, до кінця року. Ми робимо для цього все можливе. Я завжди повинен вважати це можливим, тому що взяв на себе політичне зобов'язання підписати таку угоду", - зазначив Пашинян.

Він наголосив, що Вірменія підписала б відповідний документ тільки у випадку, коли вважатиме, що він відповідає інтересам країни.

Пашинян вважає ймовірним, що ситуація зміниться і до кінця року буде підписана мирна угода.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що вже цього року, ймовірно, Вірменія та Азербайджан можуть укласти мирну угоду.

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Топ коментарі

  • Серж Пир 1b862d85
    Да давно пора отдать им Карабах. Открыть границы и жить как люди.
  • Андрей Моисеенко 2e3d4ffc
    Головне кацапських миротворців вигнати. А там і домовляться.
  • Sergey Prigozhy b9e46e50
    Грузины поняли, а их власть - нет.
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