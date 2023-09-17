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Україна має допомогти знайти будинок кожній дитині, яка залишилася без батьків, - Зеленський у День усиновлення

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Україна має допомогти знайти будинок кожній дитині, яка залишилася без батьків, - Зеленський у День усиновлення
Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості усиновлення всіх українських дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні 17 вересня. 

"Ми як держава повинні прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшлася своя родина, свій власний будинок. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього", - сказав Зеленський.

"Це, напевно, одна з найпочесніших місій у житті – допомога дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб поменшало одиноких доль у цьому світі – всім дякую", - сказав Глава держави.

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Топ коментарі

  • Олександр Васильєв 9c5970be
    десь я подібне вже чув від цього діяча
    "нащо ці резиденції? треба віддати їх дітям!"
    а як став президентом, віддав одну з резиденцій дітям... своїм
  • Сірий
    Через тебе загинули їхні батьки
  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    ты гнида зеленая лучше расскажи - по какой причине погибли их родители , ты убийца такой же как и твой друг путин, у вас тварей зеленых руки по локоть в крови детей , стариков и женщин , лицемерные скоты.
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