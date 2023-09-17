Ворог запустив з Криму кілька груп ударних БпЛА, - Повітряні сили
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Росіяни випустили з тимчасово окупованого Криму кілька груп ударних БпЛА у напрямку південних областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА", - ідеться в повідомленні.
У разі оголошення повітряної тривоги громадян просять прямувати в укриття.