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Ворог запустив з Криму кілька груп ударних БпЛА, - Повітряні сили

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Ворог запустив з Криму кілька груп ударних БпЛА, - Повітряні сили
Росіяни випустили з тимчасово окупованого Криму кілька груп ударних БпЛА у напрямку південних областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил. 

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА", - ідеться в повідомленні.

У разі оголошення повітряної тривоги громадян просять прямувати в укриття.

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