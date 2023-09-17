Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль: Співпраця між Росією та КНДР є незаконною і несправедливою, вона порушує резолюції Радбезу ООН

Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією є незаконною і несправедливою, оскільки суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН та іншим міжнародним санкціям.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в письмовому інтерв’ю Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

Юн Сок Йоль вважає, що міжнародна спільнота об'єднається ще більше у відповідь на такий крок.

Зазначається, що він планує порушити питання співпраці КНДР з РФ перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

Деякі громадяни Південної Кореї закликають свій уряд розглянути можливість надання Україні летальної зброї у відповідь на передачу Росією військових технологій КНДР. Але Міністерство оборони країни заявило, що його політика не постачати зброю країнам, які перебувають у стані війни, залишається незмінною.

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Нагадаємо, у ГУР МО раніше повідомляли, що Північна Корея вже постачає Росії боєприпаси.