Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль: Співпраця між Росією та КНДР є незаконною і несправедливою, вона порушує резолюції Радбезу ООН
2 47428
Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією є незаконною і несправедливою, оскільки суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН та іншим міжнародним санкціям.
Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в письмовому інтерв’ю Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.
Юн Сок Йоль вважає, що міжнародна спільнота об'єднається ще більше у відповідь на такий крок.
Зазначається, що він планує порушити питання співпраці КНДР з РФ перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.
Деякі громадяни Південної Кореї закликають свій уряд розглянути можливість надання Україні летальної зброї у відповідь на передачу Росією військових технологій КНДР. Але Міністерство оборони країни заявило, що його політика не постачати зброю країнам, які перебувають у стані війни, залишається незмінною.
Нагадаємо, у ГУР МО раніше повідомляли, що Північна Корея вже постачає Росії боєприпаси.