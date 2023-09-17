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Радник президента США Салліван зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї: говорили про війну в Україні

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Радник президента США Салліван зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї: говорили про війну в Україні
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Вони обговорили низку питань, зокрема війну в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Сторони провели відверті, змістовні та конструктивні переговори і зобов’язалися більше спілкуватися в майбутньому", - йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що західні лідери наполягають, "щоб Китай був у своєму кутку, коли справа доходить до конфлікту в Україні, але Пекін, схоже, не скорочує зв’язки з Росією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США тиснутимуть на Росію щодо поновлення "зернової угоди", - Салліван

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Топ коментарі

  • Віталій Жданов
    Американці стравили два братні народа?🤣
  • Максиміліан
    Він не розуміє, про що говорить. Володіти державним боргом - значить тримати боргові зобов'язання уряду США, тобто купити їх, позичивши гроші уряду США.
    Тобто Китай позичив США величезні гроші й зацікавлений, щоб США їх повернули. Наявність такого боргу - це залежність економіки Китаю від США. А не навпаки.
    Ну а те, що уряд США власник боргу США - це взагалі маячня. Не може уряд США позичати сам собі. Мабуть, малися на увазі боргові зобов'язання уряду США, які викупила Федеральна резервна система США.
    Але ФРС США - це не частина уряду США. Це по-перше. А по-друге, ФРС викупила боргові зобов'язання уряду США тільки щоб збільшити кількість доларів обігу. Це не означає, що уряд США буде щось повертати Рокфеллерам, Ротшильдам чи кого там російська пропаганда називає власником ФРС США
  • Frenk Rex
    вам до гадонасалавйова,,він також таке у себе на масковії усім каже,),--- сПайотєсь,),
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