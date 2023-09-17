За добу росіяни 34 рази обстріляли Сумщину

Російські війська за день 34 рази обстріляли Сумщину, в області зафіксовано 179 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться у повідомленні.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів) та мінометів (49 вибухів). Крім того, з території рф з гелікоптера здійснено пуск 4-х ракет (типу – НАР).

Новослобідська громада: з території рф з гелікоптера здійснено пуск 1 ракети (типу – НАР).

Білопільська громада: з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет (типу - НАР) та обстріл з артилерії (11 вибухів).

Хотінська громада: з території рф з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет (типу НАР). Також ворог бив з артилерії (10 вибухів).

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Великописарівська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (18 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів один житель громади загинув, це один мирний житель був поранений. Його було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, з території рф з літака здійснено пуск 6 ракет (типу – НУРС).

Юнаківська громада: 29 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманська громада: зафіксована атака ворожого дрону-камікадзе "FPV".

Ворожбянська громада: здійснено артилерійський обстріл (9 вибухів). Під час обстрілу поранення отримав місцевий житель.

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів) та артобстріл (7 вибухів).

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Як повідомлялося, сьогодні окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Великописарівської громади на Сумщині. На території власного домогосподарства загинув чоловік, жінка зазнала поранень.