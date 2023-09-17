ЗСУ ліквідували російського полковника, командира 31-ї десантно-штурмової бригади Кондрашкіна, - Штефан. ФОТО

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, згідно якої українські воїни знищили російського полковника - командира десантно-штурмової бригади Андрія Кондрашкіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Штефан підкреслив: "Успішно демобілізований командир 31-ї Ульянівської десантно-штурмової бригади армії Росії полковник Андрій "Дунай" Кондрашкін".

"За Маріуполь карма мразоті прилетіла", - зазначив він.

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