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ЗСУ ліквідували російського полковника, командира 31-ї десантно-штурмової бригади Кондрашкіна, - Штефан. ФОТО

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ЗСУ ліквідували російського полковника, командира 31-ї десантно-штурмової бригади Кондрашкіна, - Штефан. ФОТО
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, згідно якої українські воїни знищили російського полковника - командира десантно-штурмової бригади Андрія Кондрашкіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Штефан підкреслив: "Успішно демобілізований командир 31-ї Ульянівської десантно-штурмової бригади армії Росії полковник Андрій "Дунай" Кондрашкін".

"За Маріуполь карма мразоті прилетіла", - зазначив він.

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ЗСУ ліквідували російського полковника, командира 31-ї десантно-штурмової бригади Кондрашкіна, - Штефан 01

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    В районе мыса Фиолент в Севастополе какой-то большой бабах

    Предварительно, взрыв в районе части радио- радиотехнической разведки или части ПВО - они расположены рядом.

    Кто знает подробности или снял фото/видео - пишите в наш бот👇

    Прислать информацию, фото, видео (анонимно):
    ➡️ @crimeanwind_news_bot

    #Севастополь
  • Sergiy Vitalyovich
    А угадайтє, дєткі, у каво сегодня на ужин пєльмєшкі?
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Кондрашка підара вхопив.
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