Протягом 17 вересня росіяни завдали 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів протягом 17 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 6 крилатих ракет та 6 "шахедів". Загалом ворог завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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