Мешканці окупованого Токмака повідомляють про потужний вибух, - Федоров

У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі місцеві мешканці чули потужний вибух.

Про це повідомив у телеграмі міський глава Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району. Крім того, про гучний вечір повідомляють і жителі тимчасово окупованого Севастополя. Що ж на цей раз трапилось в окупантів? Чекаємо подробиць від Генштабу", - зазначив він.

Нагалаємо, місцеві телеграм-канали повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі в районі мису Фіолент було чутно потужний вибух.

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