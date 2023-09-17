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Мешканці окупованого Токмака повідомляють про потужний вибух, - Федоров

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Мешканці окупованого Токмака повідомляють про потужний вибух, - Федоров
У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі місцеві мешканці чули потужний вибух.

Про це повідомив у телеграмі міський глава Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району. Крім того, про гучний вечір повідомляють і жителі тимчасово окупованого Севастополя. Що ж на цей раз трапилось в окупантів? Чекаємо подробиць від Генштабу", - зазначив він.

Нагалаємо, місцеві телеграм-канали повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі в районі мису Фіолент було чутно потужний вибух.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Amber
    Горять у пеклі кляті москалі , які без запрошення приперлися до нас 😡
  • Серж Пир 1b862d85
    На лоб прилепили. Пошел сепсис в мозг
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