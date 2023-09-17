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Посол України в Мексиці Драмарецька дорікнула президенту Обрадору через російських військових на параді

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Посол України в Мексиці Драмарецька дорікнула президенту Обрадору через російських військових на параді
Посол України в Мексиці Оксана Драмарецька дорікнула президенту країни Андресу Лопесу Обрадору через присутність російського військового контингенту на параді до Дня незалежності Мексики в розпал війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

Драмарецька зазначила: "Військово-цивільний парад, заплямований участю російського полку: чоботи і руки військових злочинців заплямовані кров'ю".

Драмарецька дорікнула мексиканському лідеру за те, що він дозволив російським солдатам взяти участь у параді в суботу, 16 вересня.

"Наскільки послідовною є ваша політика нейтралітету і ваше засудження російської агресії проти моєї країни, пане Лопес Обрадор?" - запитала вона.

Цієї суботи в параді, окрім російського контингенту, взяли участь делегації з 19 інших країн, які Міністерство національної оборони назвало "друзями".

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Серед присутніх країн були Беліз, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Південна Корея, Куба, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Нікарагуа, Панама, Росія, Уругвай, Чилі, Шрі-Ланка і Венесуела.

За словами Міноборони, ці контингенти "звеличували" подію, "демонструючи братерство, яке об'єднує Мексику з країнами Америки, Європи та Азії".

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Топ коментарі

  • Viktor Pan 6ff50b87
    Мексика- таке саме гівно як рашка.Хейтять США,але все рівно лізуть туди жити або на заробітки як таракани.
  • Павло ШОвте
    Сьогодні заколот в Конго, а нещодавно були заколоти в Габоні та Нігері. Вагнер шатав Африку не тільки заради алмазів. Це помста Європі за санкції. ***** хоче затопити Європу мігрантами з Африки, як завалив ЄС сирійцями у 2015-2016, знищивши Сирію килимовими бомбардуваннями.

  • Сашко Бабенко e87585fa
    судячи з того що мексиканці облизують сраку путіна ми небагато втратили б.
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