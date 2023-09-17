Посол України в Мексиці Драмарецька дорікнула президенту Обрадору через російських військових на параді

Посол України в Мексиці Оксана Драмарецька дорікнула президенту країни Андресу Лопесу Обрадору через присутність російського військового контингенту на параді до Дня незалежності Мексики в розпал війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

Драмарецька зазначила: "Військово-цивільний парад, заплямований участю російського полку: чоботи і руки військових злочинців заплямовані кров'ю".

Драмарецька дорікнула мексиканському лідеру за те, що він дозволив російським солдатам взяти участь у параді в суботу, 16 вересня.

"Наскільки послідовною є ваша політика нейтралітету і ваше засудження російської агресії проти моєї країни, пане Лопес Обрадор?" - запитала вона.

Цієї суботи в параді, окрім російського контингенту, взяли участь делегації з 19 інших країн, які Міністерство національної оборони назвало "друзями".

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Серед присутніх країн були Беліз, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Південна Корея, Куба, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Нікарагуа, Панама, Росія, Уругвай, Чилі, Шрі-Ланка і Венесуела.

За словами Міноборони, ці контингенти "звеличували" подію, "демонструючи братерство, яке об'єднує Мексику з країнами Америки, Європи та Азії".

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