Українка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги зі стрибків у висоту із рекордом сезону

Українка Ярослава Магучіх із рекордом сезону виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне спорт

Етап в американському Юджині став останнім у нинішньому сезоні. Його учасниками стали найкращі спортсмени за підсумками попередніх 13 етапів.

До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики у стрибках у висоту пробилися три українки: Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Геращенко розпочинала змагання у США у статусі лідерки сезону Діамантової ліги у цій дисципліні. Магучіх – як чинна чемпіонка фіналу 2022 року та переможниця цьогорічного чемпіонату світу в Будапешті.

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Всього учасницями фіналу в Юджині у секторі жіночих стрибків у висоту стали сім легкоатлеток.

Першими серед українок розпочали змагання Геращенко та Левченко, які без помилок виконали стрибки на висоті 1.83 м та 1.86 м.

Магучіх виконала перший стрибок на висоті 1.91 м, яку взяла у першій спробі. Натомість Левченко здолала її у третій, а Геращенко не виконала жодного вдалого стрибка та вибула зі змагань й посіла сьоме місце.

Планку на висоті 1.95 метра Магучіх перестрибнула у першій спробі. Однак на цій висоті з боротьби вибула Юлія Левченко, яка не змогла взяти планку з трьох спроб.

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Боротьба за нагороди розгорнулася між Магучіх, Оліслагерс та Топіч. На висоті 1.98 м сербка та австралійка виконали невдалий стрибок у першій спробі. Натомість українка взяла висоту у першому ж стрибку.

Першою з боротьби за перемогу у фіналі вибула Топіч, яка не змогла у підсумку здолати висоту 1.98 метра. Натомість Оліслагерс взяла планку на висоті 1.98 м у третьому стрибку.

Суперниці продовжили боротьбу за перемогу на висоті 2.01 м, яку автралійка та українка взяли у першому стрибку.

Планку 2.03 м Оліслагерс не подолала за дві спроби, тоді як Магучіх взяла її у другій спробі та встановила новий рекорд сезону у світі. У третьому стрибку Нікола повторила результат українки та оновила власний найкращий показник у кар'єрі.

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Усі три стрибки Оліслагерс та Магучіх на висоті 2.05 метра виявилися невдалими. Однак завдяки попереднім стрибкам чемпіонкою стала українка.

У сезоні-2023 українські легкоатлети здобули 16 нагород Діамантової ліги різних ґатунків. Зокрема "золото" виборювали Магучіх (Рабат, Сямен та Брюссель) та Геращенко (Хожув) у змаганнях зі стрибків у висоту.

Всього у фіналі Діамантової ліги розіграють по 16 комплектів нагород серед чоловіків та жінок у всіх легкоатлетичних дисциплінах серії.

Фінал сезону Діамантової ліги-2023 пропустила Марина Бех-Романчук, яка відібралася на етап у Юджині в потрійному стрибку і у стрибках у довжину. Однак українка не змагалася у США через хворобу.

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