Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 9 районів зосередження росіян, 9 артилерійських засобів, 2 ЗРК, станцію РЕБ та склад, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 17 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станція РЕБ противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 13 вересня авіація та артилерія ЗСУ уразили 10 районів зосередження росіян, 10 артзасобів, 3 ЗРК, 2 склади, РЕБ та пункт управління,- Генштаб