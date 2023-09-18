Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 9 районів зосередження росіян, 9 артилерійських засобів, 2 ЗРК, станцію РЕБ та склад, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 17 вересня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станція РЕБ противника".