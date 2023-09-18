Росія атакувала південь України шахедами, Хмельниччину - крилатими ракетами

В ніч проти 18 вересня росіяни двома хвилями атакували південь України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України.

Спочатку шахеди атакували Рені на Одещині. ППО працювала й у Миколаївській та Кіровоградській областях.

Близько 1 години ночі Повітряні сили повідомили про атаку безпілотників по Одеській області. Цього разу "шахеди" рухалися до Очакова. В Одеській області працювала ППО.

О 4.30 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряному просторі України рухаються крилаті ракети. За даними Повітряних сил, ракети рухалися в південно-західному напрямку.

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Згодом стало відомо, що у Хмельницькій області пролунали вибухи. За даними обласної влади, у регіоні працювало ППО.

О 6 години ранку Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки.