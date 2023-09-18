Росія атакувала південь України шахедами, Хмельниччину - крилатими ракетами
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В ніч проти 18 вересня росіяни двома хвилями атакували південь України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України.
Спочатку шахеди атакували Рені на Одещині. ППО працювала й у Миколаївській та Кіровоградській областях.
Близько 1 години ночі Повітряні сили повідомили про атаку безпілотників по Одеській області. Цього разу "шахеди" рухалися до Очакова. В Одеській області працювала ППО.
О 4.30 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряному просторі України рухаються крилаті ракети. За даними Повітряних сил, ракети рухалися в південно-західному напрямку.
Згодом стало відомо, що у Хмельницькій області пролунали вибухи. За даними обласної влади, у регіоні працювало ППО.
О 6 години ранку Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки.