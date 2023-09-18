ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з тимчасово окупованим Кримом до настання зими, - Буданов
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Російська Федерація не має стратегічного запасу, тому Сили оборони можуть розірвати сухопутний коридор Росії з Кримом до зими.
Про це в інтерв'ю The Economist заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Україна, ймовірно, вже залучила частину зі своїх резервних військ, хоч і обмежену їхню кількість. Водночас Росія, пишуть журналісти з посиланням на начальника ГУР, залучила недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.
"Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", – наголосив Буданов.
За його словами, 25-а російська загальновійськова армія, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману і Куп'янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.