Без Кадирова у Чечні може початися дестабілізація, Москві буде складно втримати владу, - ISW
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Тривале занепокоєння щодо здоров'я глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі наголошує на залежності президента РФ Володимира Путіна у питанні збереження стабільності в регіоні.
Аналітики зазначають, що Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні. Офіційним особам у РФ варто бути стурбованими тим, що інформація про хворобу Кадирова може вплинути на довгострокову стабільність контролю влади над Чечнею.
"Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стала б серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, що встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і криваву війну було ключовим для ранньої популярності Путіна в Росії", - підкреслили в ISW.