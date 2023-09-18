Без Кадирова у Чечні може початися дестабілізація, Москві буде складно втримати владу, - ISW

Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку та криваву війну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Тривале занепокоєння щодо здоров'я глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі наголошує на залежності президента РФ Володимира Путіна у питанні збереження стабільності в регіоні.

Аналітики зазначають, що Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні. Офіційним особам у РФ варто бути стурбованими тим, що інформація про хворобу Кадирова може вплинути на довгострокову стабільність контролю влади над Чечнею.

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"Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стала б серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, що встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і криваву війну було ключовим для ранньої популярності Путіна в Росії", - підкреслили в ISW.