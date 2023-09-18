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Без Кадирова у Чечні може початися дестабілізація, Москві буде складно втримати владу, - ISW

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Без Кадирова у Чечні може початися дестабілізація, Москві буде складно втримати владу, - ISW
Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку та криваву війну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Тривале занепокоєння щодо здоров'я глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі наголошує на залежності президента РФ Володимира Путіна у питанні збереження стабільності в регіоні.

Аналітики зазначають, що Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні. Офіційним особам у РФ варто бути стурбованими тим, що інформація про хворобу Кадирова може вплинути на довгострокову стабільність контролю влади над Чечнею.

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"Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стала б серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, що встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і криваву війну було ключовим для ранньої популярності Путіна в Росії", - підкреслили в ISW.

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Саме головне буде в тому, що у випадку смерті Кадирова усі підрозділи "потішного тік-ток війська" знімуться з позицій та помчаться додому - владу ділить А поки там буде йти "гризня" - "кремлівським" треба буде на Кавказі війська тримать - щоб там знову не з"явився новий "Дудаєв"
  • arye z.
    Щодо смерті Кадирова та наслідків цієї смерті в Чечні та загалом по Росії, слід задуматися над такими фактами:
    1. - Хто міг повірити ще 3 місяці тому, що бунтар Пригожин піде маршем на Москву, почне стріляти по російських літаках і буде на відстані нічного переходу від Підмосков'я.
    2. - Хто міг подумати ще 1 місяць тому, що літак з Пригожиним і верхівкою Вагнера відкрито, ні від кого не ховаючись, знищать в небі.
    3. Забираючись далі в історію - хто міг подумати, що в СРСР можлива "перестройка", ГКЧП і розвал Союзу
    Тому, виходимо з того, що "росія - "страна чЮдес" і в ній можливо абсолютно все і в будь-який момент. І як би смерть Кадирова, Чечня, що вибухнула, не стали тригером набагато більших змін - бунту еліт, смерті путіна і розвалу росії.
    Never say never.
  • Володимир Затилюк
    Ну, в добрий путь! Вільний Кавказ! Вільна республіка Ічкерія!🎉
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