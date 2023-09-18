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Газові угоди Путіна та Меркель - це пакт Молотова-Ріббентропа, - Моравецький

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Газові угоди Путіна та Меркель - це пакт Молотова-Ріббентропа, - Моравецький
17 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на своїй Facebook-сторінці опублікував допис, в якому вважає, що до російської агресії проти України призвели відносини Німеччини і Росії у газовій сфері.

Про це пише PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Глава польського уряду провів паралелі між домовленостями Путіна і колишнього канцлера Німеччини Ангелою Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа.

"Так як існував пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми прекрасно знаємо, існував також де-факто газовий й енергетичний пакт Меркель-Путін",- наголосив Моравецький.

17 вересня 1939 року розпочалася агресія СРСР проти Польщі. Передумовою вторгнення став Пакт Молотова-Ріббентропа, підписаний в серпні того ж року представниками СРСР і Німеччини, згідно з яким дві держави домовилися розділити сфери впливу в Європі, що стало попередньою дорожньою картою для поширення агресії.

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Топ коментарі

  • Володимир Затилюк
    Краще і не скажеш! Браво пане прем'єр-міністр! 👏
  • Яр Холодний
    Правильно він сказав! Прямо по Клаузевіцу: "Війна є продовження політики іншими методами" Бо будівництво "Північних потоків" у обхід України - та сама війна Тільки економічна Після закінчення їх будівництва та запуску Росія-б стала монополістом у постачанні газу в Європу і диктувала-б ціни на нього Адже тоді Україна Європі стала-б непотрібна - бо щезла-б необхідність в транспортуванні газу по її території І Кремль-би отримав свободу рук у Східній Європі А Німеччина у особі Меркель спокусилася на "бонуси" - адже саме вона стала-б "посередником" між Росією та Європою у газових питаннях Бо "тримала-б руку на вентилі" А це вплив Німеччини на політику в Європі Точно так само як мріяли колись Гітлер з Ріббентропом і Сталін з Молотовим
    От тобі й "паралель"
  • Victor Litarchuk
    DW

    Германия, доведя в предшествующие годы свою зависимость от российского газа до 55%, вовсе не хотела прекращения сотрудничества с "Газпромом".

    Итак, миф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона. Утверждение, будто Германия сама себя наказала, отказавшись от дешевого российского газа, тоже является мифом, поскольку правительство ФРГ, поддержав введение санкций ЕС против угля, нефти и нефтепродуктов из России, выступало против ограничений на российский газ.

    Собственно, санкций на него нет по сей день, поэтому партии сжиженного газа по-прежнему доставляются в порты Западной Европы, а трубопроводный газ продолжает поступать через Украину в Австрию и по "Турецкому потоку" в юго-восточные страны ЕС, хотя в несравнимо меньших объемах, чем раньше.
    B Москве явно стремились "отключить Германии газ", что трудно интерпретировать иначе как попытку оказать давление на правительство ФРГ с целью заставить его сократить или даже вовсе прекратить поддержку Украины.

    Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах. Тем не менее целый ряд энергокомпаний намерены через суды потребовать от российского госконцерна компенсировать им убытки из-за непоставленных объемов.
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