ЗСУ продовжують оборонятися на сході та півдні України, наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Авіаційних ударів зазнали Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області; Надія Луганської області; Терни, Торське, Сіверськ, Веселе, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Вербове, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Одрадокам'янка та Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

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На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.