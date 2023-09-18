Зеленський про контрнаступ ЗСУ: Ми не повинні давати Путіну перепочинку

Українські війська мають ініціативу, щодня рухаються вперед та звільняють території. Активні військові дії продовжаться і взимку.

Про це у передачі "60 хвилин" Скотта Пеллі телекомпанії СBS заявив Президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із послианням на Українську правду.

"Ми повинні звільнити нашу територію якомога більше і рухатися вперед, навіть якщо це менше (півмилі) або (сто) метрів, ми повинні це зробити. Ми не повинні давати Путіну перепочинку", - заявив Зеленський.

Український лідер зазначив, що українські війська мають ініціативу, щодня рухаються вперед та звільняють території. На питання про військові дії взимку президент заявив, що Україна не може гаяти час.

"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати - летимо. Якщо ми не вміємо літати - відправимо дрони", - сказав Зеленський.

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Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі повільний, але, за його словами, війська продовжують рух вперед. Наразі лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни і українці випускають по 40 000 снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.

"Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території", - підкреслив президент.

Також ведучий запитав Зеленського, чого Путін добивається, вбиваючи цивільних.

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"Зламати (нас). І обираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього - зламати (нас). Цій людині (Путіну – ред.), яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що вона говорила, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, тому що вона вже давно не є людиною", - зазначив Зеленський.