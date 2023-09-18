Буданов про запуски безпілотників у Росію: намагаємось вивести її з "зони комфорту"

Україна запускаючи дрони-камікадзе по території Росії переслідує три основні цілі: виснажити російську систему ППО; вивести з ладу транспортну та бомбардувальну авіацію, а таке і завдати шкоди військовим виробничим об’єктам.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо вивести їх із зони комфорту", - підкреслив Буданов.

За словами Буданова, вторинна мета запуску безпілотників - психологічна, щоб посіяти занепокоєння серед населення і порушити нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.

Буданов впевнений, що "безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій". "Безпілотники не мають страху. Їх не шкода", - підкреслив він.

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