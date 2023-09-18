Європа не повинна допустити повернення Росії до військових дій після встановлення миру в Україні, - Нііністе

Вторгнення РФ в Україну стало "тривожним дзвінком" для Європи й НАТО. І тепер в інтересах Євросоюзу не допустити повернення Росії до бойових дій після того, як настане мир в Україні.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Вторгнення РФ в Україну, за словами Нііністе, стало "тривожним дзвінком" для Європи і НАТО.

"У лютому 2022 року він дзвенів голосно. Але чи чуєте ви його тепер? Так само голосно? Це, напевно, гарне запитання - чи всі європейці розуміють, що це європейська проблема", - зазначив він.

За словами президента Фінляндії, європейські країни, які не приділяли достатньої уваги питанням оборони після розпаду СРСР, робили помилку.

Також говорячи про уламки російського безпілотника, що впав нещодавно на території Румунії, яка входить до складу НАТО, Нііністе наголосив, що Європа "перебуває в дуже делікатній ситуації".

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"Навіть незначні речі можуть сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому і полягає ризик таких великомасштабних військових дій, - сказав він. - Ризик того, що ядерна зброя може бути застосована, величезний".

"Якщо відбудеться ескалація війни і вона розростеться, то це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стане явно більшим", - продовжував президент Фінляндії.

За словами фінського президента, під час його зустрічей із Володимиром Путіним до вторгнення Росії в Україну, президент Росії був налаштований агресивно.