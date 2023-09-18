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За удари по українській енергетичній інфраструктурі Росія отримає від України відповідь, - Буданов

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За удари по українській енергетичній інфраструктурі Росія отримає від України відповідь, - Буданов
Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об’єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", – заявив Буданов.

Він також запевнив, що ударний потенціал України, що збільшився, не призведе до ескалації конфлікту, оскільки Сили оборони дотримуються правил ведення війни.

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Топ коментарі

  • Salvador Dali
    Да ты что,они с прошлого года ждут видповидь,мы тоже ждем,когда по моцкве уже ударят чем то более весомым чем слова и угрозы.
  • Юрий Коленбетов 37e966ef
    Нехай почнуть? А чи можемо зробити щоб не починали?
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    "Україна розробляє програму стримування та відплати" - невже нове "велике будівництво"?
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