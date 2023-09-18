За удари по українській енергетичній інфраструктурі Росія отримає від України відповідь, - Буданов

Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об’єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", – заявив Буданов.

Він також запевнив, що ударний потенціал України, що збільшився, не призведе до ескалації конфлікту, оскільки Сили оборони дотримуються правил ведення війни.

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