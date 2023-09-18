Окупанти минулої доби випустили по Херсонщині понад 500 снарядів, дві людини загинули

За минулу добу противник здійснив 92 обстріли Херсонської області, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; фельдшерський пункт у Херсонському районі; територію та будівлю підприємства у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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