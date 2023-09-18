Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 272 940 осіб (+620 за добу), 4 623 танки, 6 027 артсистем, 8 834 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 272 320 російських загарбників.