Новини • Агресія Росії проти України

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 272 940 осіб (+620 за добу), 4 623 танки, 6 027 артсистем, 8 834 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 272 320 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 272940 (+620) осіб,
  • танків - 4623 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 8834 (+6) од,
  • артилерійських систем - 8834 (+6) од,
  • РСЗВ - 776 (+0) од,
  • засоби ППО - 525 (+2) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4769 (+27),
  • крилаті ракети - 1462 (+7),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8571 (+34) од,
  • спеціальна техніка - 901 (+5).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 272 940 осіб (+620 за добу), 4 623 танки, 6 027 артсистем, 8 834 броньовані машини 01

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3494 день москальсько-української війни.
    74!! одиниці техніки та 620!! чумардосів.
    Арта 24!, броня 9!, логістика 34! Чумардоси норм, арта та логістика підтягуються.
    В текстовій статистиці знову помилки ...
    Ювілей по спецтехниці - 900.
    Рахунок ППО спецтехніка 2 - 5.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 272 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
  • Qq Qqq f1a4586b
  • Trevo Trow
    Судячи з техніки, схоже, в атаку каци не рвуться, проте в кабзона стабільний аншлаг завдяки ЗСУ.
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