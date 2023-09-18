Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 272 940 осіб (+620 за добу), 4 623 танки, 6 027 артсистем, 8 834 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 272 320 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 272940 (+620) осіб,
- танків - 4623 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 8834 (+6) од,
- артилерійських систем - 8834 (+6) од,
- РСЗВ - 776 (+0) од,
- засоби ППО - 525 (+2) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4769 (+27),
- крилаті ракети - 1462 (+7),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8571 (+34) од,
- спеціальна техніка - 901 (+5).