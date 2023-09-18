Росіяни протягом ночі не припиняли обстрілів Херсонщини, є загиблі та постраждалі

Окупанти не припиняють обстрілів Херсону та інших населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ

У результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці.

У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

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