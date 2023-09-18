Економіка РФ може протриматися лише до 2025, потік зброї припиниться у 2026 році, - Буданов

Російські ресурси вичерпуються, економіка РФ протримається лише до 2025 року, а потік зброї припиниться у 2026-му, "можливо, раніше".

Про це в інтерв'ю The Economist заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російська економіка протримається лише до 2025 року, а потік зброї до Російської Федерації припиниться у 2026 році, а "можливо, й раніше", стверджує Буданов, хоча докази на підтримку його тверджень неоднорідні, зазначає видання. Один із аргументів — переговори Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

"Якщо все добре і ресурсів у Росії достатньо, то чому їх шукають по всьому світу? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати", - сказав Буданов про переговори Путіна з главою КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За удари по українській енергетичній інфраструктурі Росія отримає від України відповідь, - Буданов